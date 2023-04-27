В Засечном при падении из окна погиб ребенок

Жители Пензенского района сообщают о трагедии, случившейся в Засечном в четверг, 27 апреля. Из окна выпал ребенок.
На фотографии с места происшествия видно накрытое простыней тело, лежащее на траве.
По словам очевидцев, это произошло в 18:20. Место ЧП - дом № 2 на улице Олимпийской.
По данным портала PenzaInform.ru, погиб ребенок - ученик начальной школы.
«Следователи Зареченского межрайонного следственного отдела разбираются в обстоятельствах смерти малолетнего мальчика в селе Засечное», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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