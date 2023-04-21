В Пензе установили личность утонувшего при свидетелях мужчины

21.04.2023 | 20:00

В Пензе организовали доследственную проверку по факту смерти мужчины в Суре. Погибшим оказался 40-летний житель областного центра.

ЧП случилось утром в пятницу, 21 апреля, в районе улицы Чапаева на глазах у двух пенсионерок. Они заметили у кромки воды странно ведущего себя человека.

«На корточках, копается, копается, голову поднимет, я говорю: «Давай ползи сюда, выползай». Он не реагировал вообще», - рассказала горожанка Валентина Баранова.

Потом он вошел в воду, по словам очевидцев, даже проплыл немного и исчез. Тело позже извлекли спасатели, вызванные по сигналу пенсионерок.

«При первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.