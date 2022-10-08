Происшествия

В Пензе упавшего в теплотрассу мужчину завалило щитами ограждения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенские спасатели пришли на помощь горожанину, оказавшемуся в ловушке.

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 октября. Возле дома № 1 на Минской улице мужчина провалился в открытую теплотрассу, и его завалило упавшими оградительными щитами.

Сообщение поступило из центра обработки экстренных вызовов «Система 112» в пожарно-спасательный центр в 21:25.

Как сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, спасатели освободили пострадавшего от щитов и извлекли на поверхность, после чего транспортировали в автомобиль скорой помощи.

Это не первый случай, когда пензенцы проваливаются сквозь землю. 1 октября на улице Измайлова прохожий упал в открытый колодец, расположенный возле пешеходной дорожки. Специалисты ППСЦ прибыли на место происшествия, установили лестницу, обвязали мужчину веревкой и извлекли его из западни.

Подобные ЧП происходят не только с людьми. В июне спасатели пришли на помощь собаке, попавшей в беду. Животное провело в заброшенном погребе на улице Пушанина несколько дней. Сотрудники пожарно-спасательного центра применили специальное приспособление.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте