В Пензе упавшего в теплотрассу мужчину завалило щитами ограждения

08.10.2022 | 11:24

Пензенские спасатели пришли на помощь горожанину, оказавшемуся в ловушке.

Инцидент произошел вечером в четверг, 6 октября. Возле дома № 1 на Минской улице мужчина провалился в открытую теплотрассу, и его завалило упавшими оградительными щитами.

Сообщение поступило из центра обработки экстренных вызовов «Система 112» в пожарно-спасательный центр в 21:25.

Как сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, спасатели освободили пострадавшего от щитов и извлекли на поверхность, после чего транспортировали в автомобиль скорой помощи.

Это не первый случай, когда пензенцы проваливаются сквозь землю. 1 октября на улице Измайлова прохожий упал в открытый колодец, расположенный возле пешеходной дорожки. Специалисты ППСЦ прибыли на место происшествия, установили лестницу, обвязали мужчину веревкой и извлекли его из западни.

Подобные ЧП происходят не только с людьми. В июне спасатели пришли на помощь собаке, попавшей в беду. Животное провело в заброшенном погребе на улице Пушанина несколько дней. Сотрудники пожарно-спасательного центра применили специальное приспособление.