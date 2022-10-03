На улице Измайлова мужчина провалился в незакрытый колодец

На улице Измайлова в Пензе 1 октября случилось ЧП: в незакрытый колодец около диагностического центра провалился мужчина.
В 10:36 сигнал об этом поступил из службы 112 спасателям.
«Они установили лестницу, обвязали мужчину веревкой и извлекли его из колодца. Медпомощь ему не потребовалась», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».
По сообщению одного из местных жителей, колодец открыт уже полгода, на что люди неоднократно обращали внимание властей. Он находится рядом с дорожкой, по которой передвигаются пешеходы.
«Кто же будет отвечать за это? По какой счастливой случайности там не оказалось детей!» - высказался участник чата Железнодорожного района в Telegram.
Другой пользователь добавил, что аналогичная ситуация наблюдается на улице Антонова, между домами № 20 и 24.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀