В Пензе забрали машину у водителя, пытавшегося передавить людей

03.10.2022 | 13:53

В Пензе установили личность водителя, который наехал на людей на парковке на улице Бородина. Ранее кадры с моментом инцидента опубликовали в социальных сетях.

По свидетельству одного из очевидцев, сначала мужчина «бегал с топором и орал, что задавит всех на своей машине». Затем дебошир перешел от слов к действиям. Он сел за руль автомобиля (предположительно, Kia Rio) и стал преследовать людей на стоянке, пытаясь на них наехать.

ЧП прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 21:50 в воскресенье, 2 октября, напротив дома № 3а на улице Бородина. Водитель Kia Rio сбил 26-летнего мужчину, стоявшего перед машиной, а потом еще одного пешехода (его личность в настоящий момент устанавливается).

Также автомобилист повредил две припаркованные поблизости машины и скрылся.

Автомобиль агрессора сотрудники ГИБДД обнаружили во дворе дома на улице Бородина. Иномарку изъяли как вещественное доказательство по делу об административном правонарушении.

Сейчас по факту происшествия проводят проверку. Личность предполагаемого злоумышленника установлена.

«Убедительно просим свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-91-24, 59-90-05, 59-90-02, или обратиться по адресу Пенза, улица Бакунина, 181», - призвали пензенцев правоохранители.