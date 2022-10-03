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Происшествия

В Пензе водитель попытался передавить людей на парковке

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В Пензе сняли на видео неадекватное поведение автомобилиста. Инцидент произошел на парковке перед алкомаркетом на улице Бородина в ночь на понедельник, 3 октября.

По свидетельству одного из очевидцев, сначала мужчина «бегал с топором и орал, что задавит всех на своей машине». Затем дебошир перешел от слов к действиям. Он сел за руль автомобиля (предположительно, Kia Rio) и стал преследовать людей на стоянке, пытаясь на них наехать.

Пострадали как минимум один человек (его отбросило на землю) и легковая машина, после чего нарушитель поехал в сторону Дальнего Арбекова.

«Он сбил четырех человек, на видео просто не все пострадавшие», - уточнила еще одна местная жительница.

Другой горожанин добавил, что к месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов: «Работает дежурная часть. «Рио» припаркована метров через 100 дальше. Ее машина ДПС перекрыла».

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — видео t.me/sova_penza58
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