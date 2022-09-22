После ДТП под Пензой на дорогу упал столб

22.09.2022 | 09:01

Дорогу на подъезде к Пензе перегородил столб, упавший после ДТП. О случившемся местная жительница рассказала в водительском чате в Viber утром в четверг, 22 сентября.

«Лебедевка (Пензенского района. - Прим. ред.), ДТП с опорой освещения», - пояснила интернет-пользовательница.

По сделанным ей фотографиям видно, что упавший столб занял более половины от ширины проезжей части. Автомобилям пришлось двигаться по встречной полосе и по обочине.

Предположительно, опору сбила «Волга» (она также запечатлена на снимках, рядом - пожилая пара). Данных о пострадавших нет.

В ночь на 22 сентября серьезная авария случилась в Пензе, на улице Злобина. Участниками столкновения стали два легковых автомобиля. Одному при ударе разворотило переднюю часть кузова, у второго оказался смят багажник.