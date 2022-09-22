Происшествия

После ДТП под Пензой на дорогу упал столб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Дорогу на подъезде к Пензе перегородил столб, упавший после ДТП. О случившемся местная жительница рассказала в водительском чате в Viber утром в четверг, 22 сентября.

«Лебедевка (Пензенского района. - Прим. ред.), ДТП с опорой освещения», - пояснила интернет-пользовательница.

По сделанным ей фотографиям видно, что упавший столб занял более половины от ширины проезжей части. Автомобилям пришлось двигаться по встречной полосе и по обочине.

Предположительно, опору сбила «Волга» (она также запечатлена на снимках, рядом - пожилая пара). Данных о пострадавших нет.

В ночь на 22 сентября серьезная авария случилась в Пензе, на улице Злобина. Участниками столкновения стали два легковых автомобиля. Одному при ударе разворотило переднюю часть кузова, у второго оказался смят багажник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото viber.com
0
0
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте