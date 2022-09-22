В аварии на улице Злобина разворотило два автомобиля

22.09.2022 | 08:20

В ночь на четверг, 22 сентября, в Пензе произошла авария. Фотографии с места ДТП опубликовали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Ул. Злобина. Время 20:40», - уточнил автор.

Судя по снимкам, участниками столкновения стали два легковых автомобиля (предположительно, ВАЗ-2114 и «Лада-Калина»). Одному при ударе разворотило переднюю часть кузова, у второго оказался смят багажник.

«14-я искала разворот, «ехали по навигатору». Сзади приехала «Калина», водитель говорит, ехал 60 (км/ч)», - рассказал очевидец.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.