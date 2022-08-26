Площадь пожара под Пензой составила 1 000 кв. м

26.08.2022 | 09:31

В Пензенской области сотрудникам МЧС удалось потушить крупный пожар и предотвратить повреждение жилых домов. О полной ликвидации возгорания в селе Кижеватово Бессоновского стало известно утром в пятницу, 26 августа.

Ранее сообщалось, что к востоку от Пензы загорелись сараи. Сигнал о пожаре на Молодежной улице поступил в 17:39 25-го числа. К тушению были привлечены 25 спасателей на 8 спецавтомобилях.

«Сгорели кирпичные и деревянные хозяйственные постройки на общей площади 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Несмотря на плотную застройку, удалось не допустить распространения огня на жилые строения», - подчеркнули в ГУ МЧС.

Что стало причиной возгорания, не уточняется.

До 29 августа в Пензенской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (показатель горимости леса - V класс). Действует ограничение на въезд транспортных средств в леса. Исключение составляет передвижение по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны насаждений.

Кроме того, сведено к минимуму пребывание граждан в лесах - кроме тех, чья трудовая деятельность того требует.