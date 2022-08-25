Более 20 пожарных тушат возгорание к востоку от Пензы

25.08.2022 | 19:12

Вечером в четверг, 25 августа, к востоку от Пензы произошел крупный пожар.

Сначала жители города поделились в социальных сетях фотографиями столбов дыма, поднимающихся над городом, а затем выложили и кадры с места событий. Оказалось, в селе Кижеватово Бессоновского района загорелись хозяйственные постройки.

«Горят сараи, площадь пожара уточняется. На месте работают 7 единиц спецтехники, 25 человек», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.

«Более точная информация будет позже», - добавили представители МЧС.