Более 20 пожарных тушат возгорание к востоку от Пензы

Вечером в четверг, 25 августа, к востоку от Пензы произошел крупный пожар.
Сначала жители города поделились в социальных сетях фотографиями столбов дыма, поднимающихся над городом, а затем выложили и кадры с места событий. Оказалось, в селе Кижеватово Бессоновского района загорелись хозяйственные постройки.
«Горят сараи, площадь пожара уточняется. На месте работают 7 единиц спецтехники, 25 человек», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.
«Более точная информация будет позже», - добавили представители МЧС.
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penzainform.ru писал(a):Манька Федота опять выгнала из дома и он ночевал в сарае,а обогреватель забыл выключить?