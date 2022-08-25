Происшествия

Более 20 пожарных тушат возгорание к востоку от Пензы

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Вечером в четверг, 25 августа, к востоку от Пензы произошел крупный пожар.

Сначала жители города поделились в социальных сетях фотографиями столбов дыма, поднимающихся над городом, а затем выложили и кадры с места событий. Оказалось, в селе Кижеватово Бессоновского района загорелись хозяйственные постройки.

«Горят сараи, площадь пожара уточняется. На месте работают 7 единиц спецтехники, 25 человек», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.

«Более точная информация будет позже», - добавили представители МЧС.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео vk.com/penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.
Манька Федота опять выгнала из дома и он ночевал в сарае,а обогреватель забыл выключить?

Имя: Гость
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