В Пензенской области утонули 93-летняя женщина и 73-летний мужчина

В среду, 10 августа, в Пензенской области зарегистрировано три несчастных случая на воде. Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В Шемышейском районе в реке Узе обнаружили погибшего мужчину 1949 года рождения. Сообщение об этом поступило в полицию в 10:50. Как выяснилось, с 8 августа пенсионер числился без вести пропавшим.
В 19:05 в ОМВД России по Камешкирскому району поступила информация: в селе Новый Чирчим в реке Чирчимке обнаружен труп женщины 1929 года рождения.
Ранее сообщалось, что на пляже в селе Засечном в реке Суре при свидетелях утонул молодой человек 2000 года рождения. О случившемся правоохранителям стало известно в 19:00.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Водяному души отдали