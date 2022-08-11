Происшествия

В Пензенской области утонули 93-летняя женщина и 73-летний мужчина

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В среду, 10 августа, в Пензенской области зарегистрировано три несчастных случая на воде. Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В Шемышейском районе в реке Узе обнаружили погибшего мужчину 1949 года рождения. Сообщение об этом поступило в полицию в 10:50. Как выяснилось, с 8 августа пенсионер числился без вести пропавшим.

В 19:05 в ОМВД России по Камешкирскому району поступила информация: в селе Новый Чирчим в реке Чирчимке обнаружен труп женщины 1929 года рождения.

Ранее сообщалось, что на пляже в селе Засечном в реке Суре при свидетелях утонул молодой человек 2000 года рождения. О случившемся правоохранителям стало известно в 19:00.

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Гость||

Водяному души отдали

Гость||

О Господи,они то куда?

Гость||

У них воды не было дома, решили помыться?

Гость||

Гость писал(a):

У них воды не было дома, решили помыться?
Нормальные активные пенсионеры.

Гость||

сколько раков сняли?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Климатический кризис. Гибнут самые слабые...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в селе Новый Чирчим в реке Чирчимке обнаружен труп женщины 1929 года рождения.
ей прогулы на кладбище ставят,а она купаться соизволила

Гость||

Пенсионный фонд щас брют холодный открывает

Гость||

От же ж сволота в комментах.

Гость||

Может 90 летняя сама утопилась от такой жизни?

Гость||

бабы ещё нарожают

Гость||

Гость писал(a):

Может 90 летняя сама утопилась от такой
От какой?

Имя: Гость
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