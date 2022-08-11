В Пензенской области утонули 93-летняя женщина и 73-летний мужчина

11.08.2022 | 10:06

В среду, 10 августа, в Пензенской области зарегистрировано три несчастных случая на воде. Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В Шемышейском районе в реке Узе обнаружили погибшего мужчину 1949 года рождения. Сообщение об этом поступило в полицию в 10:50. Как выяснилось, с 8 августа пенсионер числился без вести пропавшим.

В 19:05 в ОМВД России по Камешкирскому району поступила информация: в селе Новый Чирчим в реке Чирчимке обнаружен труп женщины 1929 года рождения.

Ранее сообщалось, что на пляже в селе Засечном в реке Суре при свидетелях утонул молодой человек 2000 года рождения. О случившемся правоохранителям стало известно в 19:00.