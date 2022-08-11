Происшествия

Очевидцы рассказали о гибели человека в водоеме под Пензой

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Очевидцы сообщили об очередном случае гибели человека на воде. Инцидент произошел в Засечном в среду, 10 августа.

«В районе 19-20 часов был найден утопленник. По словам очевидцев, парень 18-19 лет пошел купаться, по итогу не вылез из воды. Искали около часа», - сообщил городской телеграм-канал.

К посту прикреплено видео, на котором запечатлено, как тело погибшего доставали из водоема. Кроме водолазов на месте работали сотрудники полиции.

«В 19:00 в УМВД России по Пензенскому району поступило сообщение о том, что в реке Суре при свидетелях утонул мужчина 2000 года рождения», - сообщили в УМВД.

По факту случившегося будет проведена проверка.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области на 11 августа, с начала купального сезона в регионе на воде погибли 25 человек (в том числе трое несовершеннолетних).

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Источник — кадр t.me
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Гость||

Фото сделано наверное на андроид самый дешёвый. Что же уже фотоаппараты с нормальным разрешением кончились? Уж чем такое позорное фото, может лучше было без оного? Дожили, уже и фото скоро не на что делать будет.

Гость||

скачи мимо, милый дурачок

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в реке Суре при свидетелях утонул мужчина
В Терновском затоне он утонул.

Гость||

Под Пензой? А где тогда над Пензой?

Гость||

Гость писал(a):

Фото сделано наверное на андроид самый дешёвый. Что же уже фотоаппараты с нормальным разрешением кончились? Уж чем такое позорное фото, может лучше было без оного? Дожили, уже и фото скоро не на что делать будет.
Опять дурачок. Объясняю. Это не фото. Это скриншот с вертикального видео из телеграма. Причём видео низкого разрешения и записано на телефон без поддержки оптической стабилазции.

Гость||

стабилазции

_____

Штааа?

Гость||

Гость писал(a):

Штааа?
Не штакай. Всё понятно.

Имя: Гость
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