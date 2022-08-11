Очевидцы рассказали о гибели человека в водоеме под Пензой

11.08.2022 | 09:13

Очевидцы сообщили об очередном случае гибели человека на воде. Инцидент произошел в Засечном в среду, 10 августа.

«В районе 19-20 часов был найден утопленник. По словам очевидцев, парень 18-19 лет пошел купаться, по итогу не вылез из воды. Искали около часа», - сообщил городской телеграм-канал.

К посту прикреплено видео, на котором запечатлено, как тело погибшего доставали из водоема. Кроме водолазов на месте работали сотрудники полиции.

«В 19:00 в УМВД России по Пензенскому району поступило сообщение о том, что в реке Суре при свидетелях утонул мужчина 2000 года рождения», - сообщили в УМВД.

По факту случившегося будет проведена проверка.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области на 11 августа, с начала купального сезона в регионе на воде погибли 25 человек (в том числе трое несовершеннолетних).