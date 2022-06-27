Жители поселка в Пензенском районе два года дышат аммиаком

27.06.2022 | 13:12

Житель поселка Приовражное в Пензенском районе Александр оставил обращение на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» с просьбой решить экологическую проблему в населенном пункте.

По словам мужчины, вот уже в течение двух лет сельчане страдают из-за запаха аммиака. Вещество попадает в воздух при перекачивании раствора из бочки в бочку. Емкости расположены на территории предприятия «Элита».

«Сегодня была очередная перекачка, в результате чего наблюдается резь в глазах, запах аммиака. Невозможно дышать и находиться людям на улице», - пожаловался мужчина.

Он поделился с губернатором видео, на котором запечатлен процесс перекачки аммиака. На кадрах - цистерна, стоящая у емкостей. Сидя наверху, за происходящим наблюдает мужчина в противогазе.

Александру ответил представитель областного правительства.

«22 июня администрацией Пензенского района проведена выездная проверка. По результатам проверки в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области направлено письмо о необходимости проведения выездной проверки данной территории и организации на предмет нанесения вреда окружающей среде и загрязнения воздуха», - написал он.