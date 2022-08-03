В Сосновоборском районе обнаружили тело утонувшего мужчины

03.08.2022 | 11:34

В Сосновоборском районе нашли тело 56-летнего мужчины. 1 августа он купался в пруду, расположенном в двух километрах от села Маркино, и утонул на глазах очевидцев.

С вечера того же дня начались поиски.

Днем 2-го числа водолазы областного пожарно-спасательного центра обнаружили труп в 10 метрах от берега, погибшего достали и передали сотрудникам полиции.

«Сообщение об обнаружении тела поступило в 13:40», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

С начала купального сезона в регионе утонуло более 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Надзор за местами отдыха у воды усилили.