В Сосновоборском районе обнаружили тело утонувшего мужчины

В Сосновоборском районе нашли тело 56-летнего мужчины. 1 августа он купался в пруду, расположенном в двух километрах от села Маркино, и утонул на глазах очевидцев.
С вечера того же дня начались поиски.
Днем 2-го числа водолазы областного пожарно-спасательного центра обнаружили труп в 10 метрах от берега, погибшего достали и передали сотрудникам полиции.
«Сообщение об обнаружении тела поступило в 13:40», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
С начала купального сезона в регионе утонуло более 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Надзор за местами отдыха у воды усилили.
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