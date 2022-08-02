В Сосновоборском районе ищут тело утонувшего в пруду мужчины

02.08.2022 | 11:03

В Пензенской области продолжают фиксировать трагедии на водоемах. В понедельник, 1 августа, стало известно еще об одном утонувшем мужчине.

Несчастный случай произошел на пруду в 1,5 км от села Маркино в Сосновоборском районе. Сообщение о нем поступило в полицию в 19:00.

В водоеме при свидетелях утонул мужчина 1966 года рождения. В данный момент специалисты устанавливают местонахождение его тела.

«Проводится проверка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

С начала купального сезона в области утонуло уже не менее 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Надзор за местами отдыха у воды усилили.