Общество

В Пензе усилили надзор за местами отдыха на воде

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На пензенских пляжах представители управления министерства внутренних дел, ГО и ЧС, районных администраций ведут разъяснительные беседы. Череда трагедий на водоемах вынудила усилить надзор за местами отдыха. С начала купального сезона в области утонуло уже 17 человек.

Наименее сознательных во избежание трагических последствий убеждают вернуться ближе к берегу с помощью громкоговорителя. Особое внимание и к тем, кто отдыхает, что называется, по полной, прихватив с собой алкоголь.

В ходе рейда сотрудники полиции посетили несанкционированные места купания, напомнив гражданам об опасности погружения в воду в зонах, где нет спасателей, готовых прийти на помощь.

«С начала июня текущего года на территории Пензы выявлено 93 правонарушения, а также зарегистрировано 4 сообщения о несчастных случаях, связанных с утоплением граждан в местах отдыха. Одним из самых опасных по-прежнему остается купание в состоянии алкогольного опьянения, которое часто приводит к гибели», - указал врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Ну будут раз день по патрулю отправлять погулять и все?

Гость||

да брехня это, на гпз ни спасателей, ни администрации, только стенд с расценками за колдырные беседки, не мудрено что там люди тонут! а ППС видали мы : подъехали ко входу в нору с надписью "администрация" и уехали ч/з минуту и весь контроль, мзду, поди, собрали и восвояси, сняли мымна видос этот контроль и е еще снимем, а потом отправим , куда следует! ловить надо оборотней.

Имя: Гость
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