В Пензе усилили надзор за местами отдыха на воде

29.07.2022 | 18:30

На пензенских пляжах представители управления министерства внутренних дел, ГО и ЧС, районных администраций ведут разъяснительные беседы. Череда трагедий на водоемах вынудила усилить надзор за местами отдыха. С начала купального сезона в области утонуло уже 17 человек.

Наименее сознательных во избежание трагических последствий убеждают вернуться ближе к берегу с помощью громкоговорителя. Особое внимание и к тем, кто отдыхает, что называется, по полной, прихватив с собой алкоголь.

В ходе рейда сотрудники полиции посетили несанкционированные места купания, напомнив гражданам об опасности погружения в воду в зонах, где нет спасателей, готовых прийти на помощь.

«С начала июня текущего года на территории Пензы выявлено 93 правонарушения, а также зарегистрировано 4 сообщения о несчастных случаях, связанных с утоплением граждан в местах отдыха. Одним из самых опасных по-прежнему остается купание в состоянии алкогольного опьянения, которое часто приводит к гибели», - указал врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.