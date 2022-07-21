Стало известно, где нашли погибшую пенсионерку из Большого Вьяса

21.07.2022 | 11:55

82-летнюю жительницу села Большой Вьяс Лунинского района обнаружили погибшей недалеко от ее собственного дома.

Пожилая женщина пропала 10 июля. Сообщение об этом появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы отмечали, что она может страдать потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

В среду, 20 июля, стало известно, что пенсионерку нашли мертвой.

«В 11:25 в МО МВД России «Лунинский» поступило сообщение о том, что в 300 метрах от дома на улице Чапаева в селе Большой Вьяс обнаружен труп женщины 1939 года рождения. С 15 июля она числилась в розыске как без вести пропавшая», - рассказали редакции портала «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Материалы о смерти сельчанки переданы в следственные органы.