Пропавшая престарелая жительница Пензенской области найдена мертвой

20.07.2022 | 13:46

82-летняя жительница села Большой Вьяс Лунинского района найдена погибшей.

Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пожилая женщина пропала 10 июля. Добровольцы отмечали, что она может страдать потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

В среду, 20 июля, появилась запись: «Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким».

О деталях поисков пенсионерки и обстоятельствах ее смерти не сообщается.