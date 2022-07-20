Пропавшая престарелая жительница Пензенской области найдена мертвой

82-летняя жительница села Большой Вьяс Лунинского района найдена погибшей.
Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Пожилая женщина пропала 10 июля. Добровольцы отмечали, что она может страдать потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.
В среду, 20 июля, появилась запись: «Найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким».
О деталях поисков пенсионерки и обстоятельствах ее смерти не сообщается.
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penzainform.ru писал(a):возраст. ничего удивительного