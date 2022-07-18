В Лунинском районе пропала пенсионерка с коричневой сумкой

18.07.2022 | 11:34

В Пензенской области пропала 82-летняя Галина Михайловна Алаторцева (Лашманкина) из села Большой Вьяс Лунинского района.

Местонахождение женщины неизвестно с 10 июля. Поисковики отметили, что она нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Рост Галины Михайловны 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие, русые, глаза голубые.

В день исчезновения на ней, предположительно, были темно-коричневый плащ, халат и платок. С собой она захватила кожаную коричневую сумку.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям области представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».