Происшествия

Очевидцы рассказали об утонувшем под Пензой мужчине

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В водоеме в селе Засечном Пензенского района утонул мужчина. О трагедии, произошедшей в субботу, 9 июля, рассказали в соцсетях очевидцы.

В одном из городских сообществ во «ВКонтакте» опубликовали фото с места ЧП. На снимке запечатлено тело, плавающее в воде головой вниз. Автор поста призвал читателей быть осторожными у воды и не употреблять спиртные напитки перед купанием.

«Человек был трезвый. Поздно все спохватились, его начали искать спустя час-полтора. Нашли далеко от берега, унесло течением», - рассказала в комментариях одна интернет-пользовательница.

Другая уточнила: когда стало известно о пропаже отдыхающего, на место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Спасатели около 20 минут вели поиски, и лишь после этого обнаружили тело и переместили его к берегу.

«Не разрешали вытаскивать. Криминалистов ждали», - добавила третья женщина, которая присутствовала при случившемся.

Возраст погибшего не уточняется. Официально информацию о ЧП пока никто не прокомментировал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com
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Гость||

Надо запретить,да ,и больше рейдов!Работайте братья.Я дурачок,если,что...

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