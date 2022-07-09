Очевидцы рассказали об утонувшем под Пензой мужчине

09.07.2022 | 20:28

В водоеме в селе Засечном Пензенского района утонул мужчина. О трагедии, произошедшей в субботу, 9 июля, рассказали в соцсетях очевидцы.

В одном из городских сообществ во «ВКонтакте» опубликовали фото с места ЧП. На снимке запечатлено тело, плавающее в воде головой вниз. Автор поста призвал читателей быть осторожными у воды и не употреблять спиртные напитки перед купанием.

«Человек был трезвый. Поздно все спохватились, его начали искать спустя час-полтора. Нашли далеко от берега, унесло течением», - рассказала в комментариях одна интернет-пользовательница.

Другая уточнила: когда стало известно о пропаже отдыхающего, на место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Спасатели около 20 минут вели поиски, и лишь после этого обнаружили тело и переместили его к берегу.

«Не разрешали вытаскивать. Криминалистов ждали», - добавила третья женщина, которая присутствовала при случившемся.

Возраст погибшего не уточняется. Официально информацию о ЧП пока никто не прокомментировал.