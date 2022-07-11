От мэрии Пензы потребовали навести порядок с электросамокатами

11.07.2022 | 13:51

Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал проблему с электросамокатами в Пензе. Его высказывание прозвучало на совещании в понедельник, 11 июля.

«Обращаю внимание на город Пензу. Наведите порядок с самокатами, это очень опасное развлечение - с начала лета уже несколько ребят получили травмы. Обращаться с ними не умеют, часто вылетают на проезжую часть», - напомнил глава региона.

Он поручил главе городской администрации Александру Басенко обеспечить постоянное взаимодействие с представителями прокатов, напомнить им условия предоставления в наем электросамокатов, а также организовать контроль над их эксплуатацией в местах скопления людей, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Мельниченко подчеркнул необходимость усиления надзора за детьми и подростками во время каникул, важность разъяснения им правил дорожного движения.

«Единственный способ - организовывать рейды, работать с родителями, напоминать о правилах безопасности на дорогах», - отметил он.

Обсуждая проблему с самокатами, изначально в правовом управлении администрации Пензы заявляли, что повлиять на ситуацию не могут: на федеральном уровне необходимая нормативная база относительно правил использования самокатов не регламентирована, поэтому изменить что-то (например, определить, по каким участкам можно передвигаться, а по каким нет, где должны храниться самокаты) можно будет только тогда, когда внесут соответствующие положения. Подчеркивалось, что ни у города, ни у региона таких полномочий пока нет.

Затем было решено все-таки издать нормативно-правовой акт, регулирующий езду на электросамокатах. В документе предусмотрят либо ограничение скорости, либо запрет передвижения по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим общественным местам. Кроме того, будет подготовлена законодательная инициатива для внесения в КоАП Пензенской области административной ответственности для владельцев этого вида транспорта.