Сетевое издание|18+|Понедельник|11 июл 2022|15:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Общество

От мэрии Пензы потребовали навести порядок с электросамокатами

Печать
Telegram

Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал проблему с электросамокатами в Пензе. Его высказывание прозвучало на совещании в понедельник, 11 июля.

«Обращаю внимание на город Пензу. Наведите порядок с самокатами, это очень опасное развлечение - с начала лета уже несколько ребят получили травмы. Обращаться с ними не умеют, часто вылетают на проезжую часть», - напомнил глава региона.

Он поручил главе городской администрации Александру Басенко обеспечить постоянное взаимодействие с представителями прокатов, напомнить им условия предоставления в наем электросамокатов, а также организовать контроль над их эксплуатацией в местах скопления людей, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Мельниченко подчеркнул необходимость усиления надзора за детьми и подростками во время каникул, важность разъяснения им правил дорожного движения.

«Единственный способ - организовывать рейды, работать с родителями, напоминать о правилах безопасности на дорогах», - отметил он.

Обсуждая проблему с самокатами, изначально в правовом управлении администрации Пензы заявляли, что повлиять на ситуацию не могут: на федеральном уровне необходимая нормативная база относительно правил использования самокатов не регламентирована, поэтому изменить что-то (например, определить, по каким участкам можно передвигаться, а по каким нет, где должны храниться самокаты) можно будет только тогда, когда внесут соответствующие положения. Подчеркивалось, что ни у города, ни у региона таких полномочий пока нет.

Затем было решено все-таки издать нормативно-правовой акт, регулирующий езду на электросамокатах. В документе предусмотрят либо ограничение скорости, либо запрет передвижения по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим общественным местам. Кроме того, будет подготовлена законодательная инициатива для внесения в КоАП Пензенской области административной ответственности для владельцев этого вида транспорта.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

"От мэрии потребовали..."

Бхахахахахахаха))))))))))))

Гость||

Помнится недавно здесь была информация, что в короткий срок издадут нормативный акт по этому вопросу. Что, опять горадминистрация ничего не сделала? Даже бумагу не в состоянии подготовить? Чего уж ожидать от них большего!

Гость||

под пресс их, самокаты, а Вы что подумали?

Гость||

Да потрепите вы. Скоро придет зима и эта проблема сама решится.

Гость||

смешно дураку что кое что висит на боку...........хотели бы решить проблему решили бы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он поручил главе городской администрации Александру Басенко
Который опять исчез и Денисов и.о.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Единственный способ - организовывать рейды, работать с родителями, напоминать о правилах безопасности на дорогах», - отметил он.
Да ну? Внесите новую статью в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях и новый пункт в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе и штрафуйте на рейдах совершенолетних, родителей несовершенолетних и владельца самокатов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на федеральном уровне необходимая нормативная база относительно правил использования самокатов не регламентирована, поэтому изменить что-то (например, определить, по каким участкам можно передвигаться, а по каким нет, где должны храниться самокаты) можно будет только тогда, когда внесут соответствующие положения.
Именно! А то "мы разработаем инструкции ". )))))

Гость||

Гость писал(a):

Который опять исчез и Денисов и.о.
Он не исчез а вернулся в своё измерение. )

Гость||

Гость писал(a):

Он не исчез а вернулся в своё измерение. )
Мальчик с пальчик??

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте