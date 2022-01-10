В поселке Арбеково лыжнице потребовалась помощь спасателей

10.01.2022 | 17:08

В понедельник, 10 января, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра рассказали о работе в период праздников.

С 1 по 9 января они 18 раз выезжали на аварийно-спасательные работы и дважды на тушение пожаров. Их помощь получили 15 жителей региона, в том числе один ребенок.

К примеру, 1 января спасатели эвакуировали со льда Сурского водохранилища рыбака, который не мог передвигаться сам.

«В тот же день произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Чаадаева, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и передали его бригаде скорой помощи», - сообщили в ППСЦ.

6 января сотрудники центра участвовали в мероприятиях по ликвидации последствий взрыва на улице Мира, 10. Они вскрыли входную дверь, эвакуировали жителей подъезда, обследовали помещения соседних квартир и крышу дома.

«9 января, по сообщению центра обработки экстренных вызовов системы 112, женщина, совершавшая лыжную прогулку в лесном массиве в районе пос. Арбеково, в результате падения сломала ногу. Спасатели обнаружили пострадавшую в указанном месте и на носилках транспортировали до автомобиля скорой помощи», - рассказали в центре.

Кроме того, 9-го числа они тушили загоревшийся частный дом на улице Ватутина.