Объявленная в розыск жительница области уезжала в соседний регион

23.09.2021 | 15:37

Волонтеры и полиция прекратили поиски пропавшей 45-летней жительницы села Татарский Канадей Кузнецкого района.

Женщина нашлась в среду, 22 сентября. Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместили представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

В розыск сельчанку объявили 17 сентября.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД России рассказали, что женщина все это время была у знакомых в селе Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области.

В Пензе продолжаются поиски 31-летней горожанки Наталии Быковой. Женщина пропала 16 сентября, и до сих пор о ней нет никаких сведений.