Происшествия

Объявленная в розыск жительница области уезжала в соседний регион

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Волонтеры и полиция прекратили поиски пропавшей 45-летней жительницы села Татарский Канадей Кузнецкого района.

Женщина нашлась в среду, 22 сентября. Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместили представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

В розыск сельчанку объявили 17 сентября.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД России рассказали, что женщина все это время была у знакомых в селе Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области.

В Пензе продолжаются поиски 31-летней горожанки Наталии Быковой. Женщина пропала 16 сентября, и до сих пор о ней нет никаких сведений.

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Гость||

Она в галошах подалась в соседний регион?

Гость||

Гость писал(a):

Она в галошах подалась в соседний регион?
Вы дурачок?

Гость||

Она в галошах подалась в соседний регион?

....

Это дресс-код такой.

Гость||

Ну не в лаптях же. Сейчас сыро...

Гость||

Ездила в соседнее село на дискотеку,со своей фонотекой))

Гость||

Хахоль там еёйный?

Имя: Гость
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