Объявленная в розыск жительница области уезжала в соседний регион

Волонтеры и полиция прекратили поиски пропавшей 45-летней жительницы села Татарский Канадей Кузнецкого района.
Женщина нашлась в среду, 22 сентября. Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместили представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
В розыск сельчанку объявили 17 сентября.
Сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД России рассказали, что женщина все это время была у знакомых в селе Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области.
В Пензе продолжаются поиски 31-летней горожанки Наталии Быковой. Женщина пропала 16 сентября, и до сих пор о ней нет никаких сведений.
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Она в галошах подалась в соседний регион?