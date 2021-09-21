В Пензенской области разыскивают 45-летнюю женщину

21.09.2021 | 20:55

В Пензенской области пропала 45-летняя женщина. 17 сентября Эльмира Мясумовна Рязапова (Алмаева) ушла из дома в селе Татарский Канадей Кузнецкого района, и с тех пор место ее нахождения остается неизвестным.

Вечером во вторник, 21-го числа, волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о розыске женщины.

Рост пропавшей 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые (длина по плечи). Она одета в синюю куртку, синий халат, черные гамаши, галоши и светло-салатовый платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь поиску, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.