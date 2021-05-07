Происшествия

СК: В отношении пропавших детей не совершали противоправных действий

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В Пензе организовали доследственную проверку по факту исчезновения двух девочек 2014 и 2015 года рождения.

В четверг, 6 мая, примерно в 16:00 дети от дома по месту жительства на улице Новоселов в Заре на самокатах направились на прогулку, не предупредив родителей. Спустя несколько часов те обнаружили пропажу. Самостоятельно найти детей они не смогли и обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

«На место происшествия выехала следственная группа и следователи-криминалисты. В результате организованных поисковых мероприятий местонахождение детей было установлено - в районе магазина «Океан», расположенном на проспекте Победы. Каких-либо противоправных действий в отношении детей, по предварительной информации, не совершалось», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

После проверки примут процессуальное решение.

Фактом пропажи детей заинтересовалась и областная прокуратура. Специалисты намерены выяснить, каким образом дети оказались у «Океана», за несколько километров от дома.

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Гость||

Нормальный для их возраста познавательный интерес. Взрослым нужно было прогуляться вместе с ними.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спустя несколько часов те обнаружили пропажу.
Ключевая фраза.

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамочек?

Гость||

Площадка детская есть в Заре, где детям интересно гулять?

Гость||

Мамочкам нужно выходной дополнительный дать, чтобы отдохнули и с детьми куда-нибудь поехали.Еа речной трамвайчик, например.

Гость||

Гость писал(a):

Площадка детская есть в Заре, где детям интересно гулять?
Детей в принципе в гетто быть не должно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

дети от дома по месту жительства на улице Новоселов в Заре на самокатах направились на прогулку, не предупредив родителей
Сбежали из гетто.

Гость||

Дурачек пишит....

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек пишит....
Например как ты.

Гость||

Специалисты намерены выяснить, каким образом дети оказались у «Океана», за несколько километров от дома.

На самокатах китайских ехали. Что тут выяснять.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каких-либо противоправных действий в отношении детей, по предварительной информации, не совершалось
А как же оставление в опасности со стороны родителей?

Гость||

Родителей в тюрьму, детей в интернат!

СК больше нечем заняться? Детям объяснить что к чему.

Сами в детстве так не делали? Максимум, что получали - подзатыльник. Хотя, за подзатыльник сейчас: родителей пол следствие, детей в интернат.

Гость||

Надо купить себе самокат, а то с фанерой пролетел. А так за лето укатишься куда надо и не одному ведомству неподотчётный

Гость||

Далеко пойдут красавицы.

Гость||

Гость писал(a):

Родителей в тюрьму, детей в интернат!

СК больше нечем заняться? Детям объяснить что к чему.

Сами в детстве так не делали? Максимум, что получали - подзатыльник. Хотя, за подзатыльник сейчас: родителей пол следствие, детей в интернат.

Зачем так кардинально. Штраф тысяч 200 и на учет.

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Имя: Гость
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