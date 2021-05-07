СК: В отношении пропавших детей не совершали противоправных действий

07.05.2021 | 09:07

В Пензе организовали доследственную проверку по факту исчезновения двух девочек 2014 и 2015 года рождения.

В четверг, 6 мая, примерно в 16:00 дети от дома по месту жительства на улице Новоселов в Заре на самокатах направились на прогулку, не предупредив родителей. Спустя несколько часов те обнаружили пропажу. Самостоятельно найти детей они не смогли и обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

«На место происшествия выехала следственная группа и следователи-криминалисты. В результате организованных поисковых мероприятий местонахождение детей было установлено - в районе магазина «Океан», расположенном на проспекте Победы. Каких-либо противоправных действий в отношении детей, по предварительной информации, не совершалось», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

После проверки примут процессуальное решение.

Фактом пропажи детей заинтересовалась и областная прокуратура. Специалисты намерены выяснить, каким образом дети оказались у «Океана», за несколько километров от дома.