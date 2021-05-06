Происшествия

Озвучены приметы двух детей, пропавших в микрорайоне Заря

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Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» обнародовали приметы пропавших в четверг, 6 мая, девочек.

6-летние пензячки Виктория Барыкина и Елизавета Кузнецова - жительницы микрорайона Заря. Они катались на самокатах и около 16:00 пропали из поля зрения взрослых. Сотовых телефонов у детей нет.

На Виктории были розовая шапка, синяя куртка с цветами, синие джинсы, серые кроссовки с Микки Маусом. Девочка каталась на белом самокате. Ее рост - 130 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные, темно-русые, глаза серо-голубые.

Елизавета одета в розовую шапку, малиновую куртку, черные штаны, на ногах – золотистые кроссовки. У нее был трехколесный оранжевый самокат. Рост девочки - 130 сантиметров, волосы длинные, светло-русые, глаза голубые.

Вместе с волонтерами пропавших разыскивают сотрудники полиции. По факту пропажи детей пензенские следователи проводят проверку.

Возможно, в последний раз девочек видели на выезде из Зари. Они ехали вдоль посадок, направляясь в сторону трассы.

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Гость||

Дети пьяни

Гость||

Объявить тревогу и всю полицию туда.Использовать квадрокоптеры и по возможности вертолет.

Гость||

До сих пор не нашли ???????

Гость||

Водоемы, колодцы, выгребные ямы смотрели в округе ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.05.2021 20:59|

Водоемы, колодцы, выгребные ямы смотрели в округе ?

Ты чё тут умничаешь, советы даёшь? Подними задницу свою да поди посмотри эти водоёмы, колодцы!

Гость||

Дай бог, чтобы все обошлось, живыми нашли.

Гость||

Гость писал(a):

Ты чё тут умничаешь, советы даёшь? Подними задницу свою да поди посмотри эти водоёмы, колодцы!
Дурёха пьяная! Я даже не знаю где это !

Гость||

Необходимо подключить общественные организации и добровольцев.

Гость||

Нашлись!

Гость||

Выпорать!

Гость||

Родителей тоже выпороть!

Гость||

Где нашли? Это точно?76

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.05.2021 21:31|

Выпорать!

Ты чё сказать-то хотела? Переведи!

Гость||

Кто нашел-то?

Гость||

Нашлись

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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