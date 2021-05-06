Озвучены приметы двух детей, пропавших в микрорайоне Заря

06.05.2021 | 20:35

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» обнародовали приметы пропавших в четверг, 6 мая, девочек.

6-летние пензячки Виктория Барыкина и Елизавета Кузнецова - жительницы микрорайона Заря. Они катались на самокатах и около 16:00 пропали из поля зрения взрослых. Сотовых телефонов у детей нет.

На Виктории были розовая шапка, синяя куртка с цветами, синие джинсы, серые кроссовки с Микки Маусом. Девочка каталась на белом самокате. Ее рост - 130 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные, темно-русые, глаза серо-голубые.

Елизавета одета в розовую шапку, малиновую куртку, черные штаны, на ногах – золотистые кроссовки. У нее был трехколесный оранжевый самокат. Рост девочки - 130 сантиметров, волосы длинные, светло-русые, глаза голубые.

Вместе с волонтерами пропавших разыскивают сотрудники полиции. По факту пропажи детей пензенские следователи проводят проверку.

Возможно, в последний раз девочек видели на выезде из Зари. Они ехали вдоль посадок, направляясь в сторону трассы.