Происшествия

Поиски двух пропавших в микрорайоне Заря детей прекращены

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В Пензе прекратили поиски двух 6-летних девочек. Дети пропали в четверг, 6 мая, в микрорайоне Заря.

Юные пензячки катались на самокатах, затем зашли в магазин, после этого исчезли из поля зрения взрослых. Об их местонахождении не было известий с 16:00.

Около 16:40 маленьких пензячек заметили на выезде из микрорайона Заря, они двигались в сторону трассы.

Поиском детей занимались волонтеры и сотрудники полиции. Также по факту их пропажи следователи проводили проверку.

В 21:05 появилось сообщение, что девочек нашли у магазина «Океан» на проспекте Победы в Пензе.

«С детьми все хорошо, их жизни и здоровью ничто не угрожает», - подтвердила информацию начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Евдокимова.

В пензенском отделении поискового отряда «Лиза Алерт» добавили, что маленькие пензячки уже с родителями.

Фактом пропажи девочек заинтересовалась и областная прокуратура. По словам старшего помощника руководителя надзорного органа Светланы Артамоновой, выясняются обстоятельства инцидента и то, каким образом дети оказались у «Океана».

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Гость||

Юные пензячки катались на самокатах,

затем у магазина «Океан» на проспекте Победы в Пензе

ПоКАТАЛИСЬ,ремня ХОРОШОего.....

Гость||

а как же слепеньких родители?

Гость||

Будущее путешественицы к трассе с детства тянет

Гость||

Эх ввалить этим покатушницам ремня хорошего!

Гость||

Самокаты китайские дальнобойные, какие качественные.

Гость||

Девчат к Океану тянет. Морские дивы ростут

Гость||

Ремня надо не детям,а их горе родителям!

Гость||

Вроде сами нигде не гуляли . Да родителям конечно переживание Но сначала побеседовать ,узнать почему так сделали ,и объяснить что можно ,а что нельзя . Порой можно и без ремня ,не все ремнем ломается , иногда им вообще ничего не добьешься . Ничего родителям валерьянки и все . Это ещё ничего не значит ,сразу прокуратура напряглась ,почему то не напрягались когда губеры бюджет растаскивали . У многих дети так самовольничают ,всех сажать теперь что ли и кстати аыростают такие детишки вполне нормальными . Непросто вырастить ребенка .

Гость||

Слава Богу, что живые! Как я рада!

Гость||

У белозерцева два сына тоже распаясались до нельзя! И никто с ними из силовиков не занимается! Вот дела? Двойные стандарты?

Гость||

Куда смотрели Родители. Безответственность взрослых.

Гость||

Лишить родительских прав тупорылых мамаш.

Гость||

22:06, кудах-тах-тах, кудах-тах-тах... Поучалка, без тебя разберутся.

Гость||

Живые и Слава Богу

Гость||

Наверное хотели побывать в парке, надо сделать развлекательные центры в Заре детям

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Имя: Гость
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