Поиски двух пропавших в микрорайоне Заря детей прекращены

06.05.2021 | 21:23

В Пензе прекратили поиски двух 6-летних девочек. Дети пропали в четверг, 6 мая, в микрорайоне Заря.

Юные пензячки катались на самокатах, затем зашли в магазин, после этого исчезли из поля зрения взрослых. Об их местонахождении не было известий с 16:00.

Около 16:40 маленьких пензячек заметили на выезде из микрорайона Заря, они двигались в сторону трассы.

Поиском детей занимались волонтеры и сотрудники полиции. Также по факту их пропажи следователи проводили проверку.

В 21:05 появилось сообщение, что девочек нашли у магазина «Океан» на проспекте Победы в Пензе.

«С детьми все хорошо, их жизни и здоровью ничто не угрожает», - подтвердила информацию начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Евдокимова.

В пензенском отделении поискового отряда «Лиза Алерт» добавили, что маленькие пензячки уже с родителями.

Фактом пропажи девочек заинтересовалась и областная прокуратура. По словам старшего помощника руководителя надзорного органа Светланы Артамоновой, выясняются обстоятельства инцидента и то, каким образом дети оказались у «Океана».