Из реабилитационного центра в Кичкилейке сбежал воспитанник

26.04.2021 | 09:49

В понедельник, 26 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области врио губернатора Олег Мельниченко раскритиковал работу руководителя регионального минтруда Алексея Качана.

Он поставил врио министра на вид проблему в реабилитационном центре в Кичкилейке, откуда сбежал воспитанник.

«Все, что происходит в Кичкилейке, меня возмущает. Там нездоровая атмосфера, из мест, где хорошо, дети никогда не бегают», - подчеркнул Мельниченко.

Он поручил уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой вместе с Качаном съездить на место и разобраться, что там происходит.

«Даю неделю срока. Вы работаете в должности два года, это достаточный срок, чтобы выстроить системную работу», - подытожил он, обратившись к Алексею Качану и пригрозив увольнением в случае очередного прокола.

Ранее одна из воспитанниц центра в Кичкилейке обратилась в редакцию PenzaInform.ru и попросила о помощи.

«Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

Также она рассказала, что из-за действий психолога ее подруга попыталась расстаться с жизнью, после чего ее госпитализировали. После этого в учреждении началась проверка. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.