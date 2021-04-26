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Происшествия

Из реабилитационного центра в Кичкилейке сбежал воспитанник

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В понедельник, 26 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области врио губернатора Олег Мельниченко раскритиковал работу руководителя регионального минтруда Алексея Качана.

Он поставил врио министра на вид проблему в реабилитационном центре в Кичкилейке, откуда сбежал воспитанник.

«Все, что происходит в Кичкилейке, меня возмущает. Там нездоровая атмосфера, из мест, где хорошо, дети никогда не бегают», - подчеркнул Мельниченко.

Он поручил уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой вместе с Качаном съездить на место и разобраться, что там происходит.

«Даю неделю срока. Вы работаете в должности два года, это достаточный срок, чтобы выстроить системную работу», - подытожил он, обратившись к Алексею Качану и пригрозив увольнением в случае очередного прокола.

Ранее одна из воспитанниц центра в Кичкилейке обратилась в редакцию PenzaInform.ru и попросила о помощи.

«Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

Также она рассказала, что из-за действий психолога ее подруга попыталась расстаться с жизнью, после чего ее госпитализировали. После этого в учреждении началась проверка. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Даю неделю срока. Вы работаете в должности два года, это достаточный срок, чтобы выстроить системную работу», - подытожил он, обратившись к Алексею Качану и пригрозив увольнением в случае очередного прокола.
Качана в отставку!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он поручил уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой
Столяровой ещё нужно прогулятся на пасху по кладбищам. Цигане массово вовлекают детей в преступный промысел нищенства и попрошаничества. А местные это цигане или приезжие кочевники,должна разобраться полиция!!!

Гость||

Рывок из Кичкилейки!

Там экология действует на нервную систему людей. Леонидовка через три сосны находится , химическое уничтожение ещё минимум 50лет Буртасию преследовать.

Гость||

Детям невсегда надо верить на слово, реагировать надо.Мы живём по советским кадровым сеткам , везде экономим.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он, обратившись к Алексею Качану и пригрозив увольнением в случае очередного прокола.
Вот это по нашему. Либо делаешь дело либо голова с плеч. Только так, вот тогда и с колен встанем и догоним и обгоним и впереди планеты всей.

Гость||

Гость писал(a):

Мы живём по советским кадровым сеткам , везде экономим.
По советским жили без счетчиков, а вот по капиталистическим каждый киловат, кубометр, каждую копейку считаем.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

«Даю неделю срока. Вы работаете в

> должности два года, это достаточный срок, чтобы выстроить системную

> работу», - подытожил он, обратившись к Алексею Качану и пригрозив

> увольнением в случае очередного прокола.

Качана в отставку! Под следствие и на нары!

Гость||

Гость писал(a):

Цигане массово вовлекают детей в преступный промысел нищенства и попрошаничества.

А, вы не давайте. И ни кто не давайте. Ни кто же вас не заставляет. Я не даю, глядя на румяные хари попрошаек вижу что они живут лучше меня.

Имя: Гость
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