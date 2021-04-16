Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|18:32
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Происшествия

В Каменском районе в пруду Шуварда утонул рыбак

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В пятницу, 16 апреля, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра достали из пруда Шуварда в Каменском районе тело рыбака.

Мужчина утонул 15-го числа.

Водолазы провели поиск погибшего, подняли его тело на берег и передали правоохранителям, сообщили в пожарно-спасательном центре.

Это не первый погибший в Пензенской области, которого обнаружили в водоеме. 6 апреля из ручья на улице Гагарина в Пензе достали тело 20-летнего молодого человека, пропавшего накануне. 14 апреля в селе Загоскино в реке нашли труп 90-летней местной жительницы.

Причину их гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Пить меньше надо.

Гость||

18:04 Золотые слова

Гость||

С одной стороны червяк с другой рыбак. Ну а кто наживка?

Имя: Гость
Комментарий:

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