В Каменском районе в пруду Шуварда утонул рыбак

16.04.2021 | 17:44

В пятницу, 16 апреля, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра достали из пруда Шуварда в Каменском районе тело рыбака.

Мужчина утонул 15-го числа.

Водолазы провели поиск погибшего, подняли его тело на берег и передали правоохранителям, сообщили в пожарно-спасательном центре.

Это не первый погибший в Пензенской области, которого обнаружили в водоеме. 6 апреля из ручья на улице Гагарина в Пензе достали тело 20-летнего молодого человека, пропавшего накануне. 14 апреля в селе Загоскино в реке нашли труп 90-летней местной жительницы.

Причину их гибели установит судебно-медицинская экспертиза.