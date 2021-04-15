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Происшествия

В селе Загоскино из реки достали тело пенсионерки

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В среду, 14 апреля, в селе Загоскино Пензенского района обнаружили мертвое тело 90-летней женщины. Оно находилось в реке Пензе.

Труп из воды извлекли сотрудники пожарно-спасательного центра.

Правоохранители установили, что пенсионерка - местная жительница. При первичном осмотре на теле не обнаружили телесных повреждений. Причину гибели сельчанки установит судебно-медицинская экспертиза.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее в Пензенском районе, в селе Большая Елань, нашли погибшим 37-летнего местного жителя, который числился пропавшим без вести с января 2021 года. Тело обнаружила на огороде хозяйка земельного участка.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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