В селе Загоскино из реки достали тело пенсионерки

15.04.2021 | 15:24

В среду, 14 апреля, в селе Загоскино Пензенского района обнаружили мертвое тело 90-летней женщины. Оно находилось в реке Пензе.

Труп из воды извлекли сотрудники пожарно-спасательного центра.

Правоохранители установили, что пенсионерка - местная жительница. При первичном осмотре на теле не обнаружили телесных повреждений. Причину гибели сельчанки установит судебно-медицинская экспертиза.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее в Пензенском районе, в селе Большая Елань, нашли погибшим 37-летнего местного жителя, который числился пропавшим без вести с января 2021 года. Тело обнаружила на огороде хозяйка земельного участка.