В Пензе пропал 20-летний Игорь Кучигин

06.04.2021 | 12:57

В Пензе пропал 20-летний житель города Игорь Алексеевич Кучигин. Место его нахождения неизвестно с воскресенья, 4 апреля.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Игорь Кучигин имеет рост 176 см, среднее телосложение, русые удлиненные волосы, голубые глаза.

Молодой человек был одет в белую толстовку с капюшеном, черную куртку, черные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией об Игоре Кучигине, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.