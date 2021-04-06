В Пензе пропал 20-летний Игорь Кучигин

В Пензе пропал 20-летний житель города Игорь Алексеевич Кучигин. Место его нахождения неизвестно с воскресенья, 4 апреля.
Об этом сообщается на сайте регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Игорь Кучигин имеет рост 176 см, среднее телосложение, русые удлиненные волосы, голубые глаза.
Молодой человек был одет в белую толстовку с капюшеном, черную куртку, черные штаны и белые кроссовки.
Всех, кто обладает информацией об Игоре Кучигине, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.
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