ГИБДД ищет свидетелей аварии с автобусом Москва - Пенза

30.03.2021 | 09:08

Сотрудники рязанского управления ГИБДД обнародовали предварительные результаты проверки по факту ДТП с автобусом Москва - Пенза. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 марта на трассе М5 под Рязанью.

«50-летний житель Пензенской области, управляя рейсовым автобусом «Сетра», по предварительной информации, избрал скорость, не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учитывая при этом дорожные и метеорологические условия, вследствие чего потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание», - сообщается на сайте УГИБДД по Рязанской области.

В автобусе находилось 58 человек: 2 водителя и 56 пассажиров. 34 из них получили травмы (ранее говорилось о 17 пострадавших). Шестеро были госпитализированы (двоих доставили в реанимацию). В течение недели всех их вывезли из Рязанской области.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель автобуса был трезв.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии.

«Просим обращаться в отдел № 4 СЧ СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1, или по телефону 8 (4912) 29-74-99», - призвали свидетелей случившегося стражи порядка.