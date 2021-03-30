ГИБДД ищет свидетелей аварии с автобусом Москва - Пенза

Сотрудники рязанского управления ГИБДД обнародовали предварительные результаты проверки по факту ДТП с автобусом Москва - Пенза. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 марта на трассе М5 под Рязанью.
«50-летний житель Пензенской области, управляя рейсовым автобусом «Сетра», по предварительной информации, избрал скорость, не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учитывая при этом дорожные и метеорологические условия, вследствие чего потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание», - сообщается на сайте УГИБДД по Рязанской области.
В автобусе находилось 58 человек: 2 водителя и 56 пассажиров. 34 из них получили травмы (ранее говорилось о 17 пострадавших). Шестеро были госпитализированы (двоих доставили в реанимацию). В течение недели всех их вывезли из Рязанской области.
По факту ДТП возбудили уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель автобуса был трезв.
В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии.
«Просим обращаться в отдел № 4 СЧ СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1, или по телефону 8 (4912) 29-74-99», - призвали свидетелей случившегося стражи порядка.
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Опять этот горе водятель хочет по ту стороне ею силу привлечь.. Сейчас начнется, это не ябыл за рулем.. Это кто то из торгашей посажиров.. Будешь сидеть как наш горе герой бардюр танкистов