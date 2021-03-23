Происшествия

Пострадавших в ДТП на трассе М5 пассажиров автобуса перевезли в Пензу

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Все жители Пензенской области, пострадавшие в ДТП с участием рейсового автобуса в ночь на 17 марта, вывезены из Рязанской области.

Авария произошла в 1:30 17 марта на 266-м километре трассы М5. В автобусе ехали 58 человек. 17 пассажиров получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, двоих из них доставили в реанимацию.

В Рязань прибыли пензенские медики, которые оценили состояние раненых и приняли решение о возможности их транспортировки в Пензу. При этом речь об эвакуации с помощью санавиации не шла - было решено использовать реанимобили.

«Двое пациентов, которым была проведена операция в рязанском медучреждении, эвакуированы спецмашинами в Пензу 22 марта вечером. Они находятся в отделении травматологии № 1 больницы № 6 имени Г. А. Захарьина. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Проводится послеоперационное лечение и наблюдение», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Еще один из раненых пассажиров автобуса, доставленный в Пензу ранее, поступил в отделение нейрохирургии той же больницы. Двое находятся на долечивании дома.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А что,их там не могли вылечить?

Гость||

Гость писал(a):

А что,их там не могли вылечить?
Ни копейки из ТФОМС на сторону, ни копейки!

Да и с водилы потом регрессом стрясут все и с процентами.

Гость||

Гость писал(a):

А что,их там не могли вылечить?
Лучше наверно, когда родственники рядом. Что за детские вопросы?

Имя: Гость
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