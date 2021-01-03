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Происшествия

В Пензенской области водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

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В воскресенье, 3 января, отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области обнародовало сводку дорожно-транспортных происшествий за 31 декабря, а также первые два дня нового года.

Как оказалось, за это время в регионе случились две смертельные аварии, причем обе - в Кузнецком районе.

31-го числа в 17:15 на 775-м километре трассы М5 «Урал» 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 сбил мужчину 1972 года рождения. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Вторая авария, как уже сообщалось ранее, произошла на 727-м километре федеральной трассы М5 «Урал», в селе Махалино. Там столкнулись «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и тягач Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 57-летнего шофера. Водитель легковушки погиб на месте.

Видеорегистратор «Лады» запечатлел трагическое происшествие. На кадрах видно, как впереди на трассе появляется остановившийся грузовик, в который «Ларгус» врезается практический на полной скорости.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на 727-м километре федеральной трассы М5 «Урал», в селе Махалино.
Когда ухе федеральную трассу уберут из населенного пункта.

Имя: Гость
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