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Происшествия

В Бессоновском районе загорелись два жилых дома

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Вечером в субботу, 5 декабря, в селе Чемодановка Бессоновского района случился пожар. На улице Кузнецова загорелся кирпичный дом общей площадью 100 квадратных метров.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 22:06. На ликвидацию пламени выехали 17 человек на 6 спецавтомобилях.

В результате огонь уничтожил чердачное помещение дома. Кроме того, сгорел чердак и соседнего кирпичного здания общей площадью 80 квадратных метров. Пламя охватило также надворные постройки площадью 100 квадратных метров.

В ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

В морозную погоду увеличилось количество пожаров в частных домах, некоторые из них закончились трагедией. Так, в Спасске 4 декабря ЧП унесло жизнь 89-летней женщины. 5 декабря в результате возгорания в рабочем поселке Евлашево Кузнецкого района погиб 62-летний мужчина.

Специалисты просят жителей области тщательно соблюдать правила безопасности, не допускать перекала печей и перегрузки электросети, не оставлять нагревательные приборы без присмотра.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Крестьяне жгут!!!

Гость||

Главное , чтобы катки залили

Имя: Гость
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