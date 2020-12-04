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Происшествия

В Кузнецке огонь уничтожил дом, хозяин получил ожоги

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Вечером в четверг, 3 декабря, в Кузнецке произошел серьезный пожар. Фото с места происшествия выложил очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

Кузнечане не замедлили откликнуться. «Лишь бы все остались живы», «Какой ужас, лишь бы без жертв обошлось», - написали они.

Комментаторы также сообщили, что горит дом на две семьи. Одна половина пустует, а в другой живет мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности ЧП.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 22:55: на улице Ленина, 192, горит деревянный дом, крытый железом, площадью 80 кв. м.

На борьбу с огнем прибыли 15 человек личного состава, использовалось 4 единицы спецтехники. Пламя уничтожило здание. В пожаре пострадал 42-летний хозяин жилья - он получил ожоги.

В тот же день в микрорайоне Нахаловка в Пензе загорелись два дома. Пламя охватило площадь в 250 квадратных метров. Возгорание ликвидировали пожарно-спасательные подразделения из Пензы и Заречного. Из горящего дома эвакуировали двух годовалых детей.

«В морозную погоду просим особенно внимательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности, не допускать перекала сетей и перегрузки электросети. В случае пожара следует немедленно звонить по номеру 101», - обращается к жителям области пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 1 vk.com/podslushanokuzneck, № 2 Елены Федоровой, видео Елены Терешкиной
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