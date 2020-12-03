Из горевшего в Нахаловке дома эвакуировали годовалых детей

03.12.2020 | 20:21

Сразу два частных дома загорелись в районе Нахаловки, во 2-м тупике Хользунова. Начался пожар в строении № 8, где проживал мужчина 1958 года рождения. В момент ЧП он успел выбежать.

Прибывшие на место медики осмотрели погорельца, от госпитализации он отказался и затерялся в толпе. А вот жильцы второго дома, на который перекинулся огонь, далеко не уходили.

«Загорелось за моей стеной, а потом уже я услышала у них топот, грохот, выскочила. Дочь звонит, говорит: «Мам, у тебя там пожар!» Выскакиваю - и правда: соседская горит!» - рассказала местная жительница.

Очевидцы утверждают, что деревянные постройки охватило огнем буквально за несколько минут. Возгорание ликвидировали пожарно-спасательные подразделения сразу нескольких частей, в том числе и муниципальной. На помощь подоспели и коллеги из Заречного.

«Работаем по рангу пожара № 1, с привлечением дополнительных сил и средств. Связано с тем, что район с плотной частной застройкой, противопожарные водоисточники относительно между собой равноудалены, хотя проблем с водой нет: работают из пожарного гидранта и дополнительно вода у нас есть», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Известно, что в доме № 6, на который перекинулось пламя, проживали две семьи, в одной из них - двое годовалых детей. Малышей эвакуировали, они в безопасности - их отвезли к родственникам.

«Если есть такая необходимость, погорельцам может быть предоставлен маневренный фонд», - заявил заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Пензы Андрей Шулькин.

Чиновники районной администрации, управления по делам ГОЧС Пензы опросили погорельцев и разъяснили, куда обращаться за помощью.