Появились подробности пожара в двух жилых домах в Нахаловке

03.12.2020 | 17:26

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России обнародовала информацию о пожаре, случившемся в четверг, 3 декабря, в 2-м тупике Хользунова в Пензе.

Вызов спасатели получили в 15:29. Горели два жилых дома. Пламя охватило площадь в 250 квадратных метров.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста сообщили, что дорога на Заречный перекрыта. На фото - столб черного дыма, а также спецавтомобили спасателей, преградившие проезжую часть.

На ликвидацию огня отправились пожарно-спасательные подразделения из Пензы, а также Заречного. На 17:20 возгорание ликвидировали.

В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.