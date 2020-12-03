Сетевое издание|18+|Четверг|3 дек 2020|17:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Появились подробности пожара в двух жилых домах в Нахаловке

Печать

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России обнародовала информацию о пожаре, случившемся в четверг, 3 декабря, в 2-м тупике Хользунова в Пензе.

Вызов спасатели получили в 15:29. Горели два жилых дома. Пламя охватило площадь в 250 квадратных метров.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста сообщили, что дорога на Заречный перекрыта. На фото - столб черного дыма, а также спецавтомобили спасателей, преградившие проезжую часть.

На ликвидацию огня отправились пожарно-спасательные подразделения из Пензы, а также Заречного. На 17:20 возгорание ликвидировали.

В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

А где подробности?

Гость||

Это же пенза. Это и есть подробности Карл.. Тут у журналистов высшее образование

Гость||

Этническая принадлежность погорельцев прд личным контролем модератора?

Гость||

Я с благими целями интересуюсь , может помочь чем

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте