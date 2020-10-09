В Сердобске нашли предполагаемого виновника крупного пожара

09.10.2020 | 19:57

Дотла сгорели два жилых дома и два нежилых помещения, четыре хозпостройки и личные автомобили местных жителей - стихия не пощадила ничего.

В Сердобске на улице Калинина произошел крупнейший за год пожар. Сначала загорелась трава в овраге, с нее огонь перекинулся на близлежащие дома.

«Угроза распространения огня на жилой сектор снята. На месте работают 18 единиц техники всех служб. В пути находится пожарный поезд со станции Ртищево», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пожар локализовали в 14:25. Его общая площадь составила 600 квадратных метров.

Ведется следствие. Виновника пожара, чье неосторожное обращение с огнем привело к трагическим последствиям, установили. Мужчину, который поджег траву в овраге, доставили в полицию.