В Спасском районе кабан погиб под колесами грузовика

02.09.2020 | 09:36

В ночь на вторник, 1 сентября, в Спасском районе произошло очередное ДТП с участием дикого животного.

Водитель грузовика сбил кабана, пересекавшего дорогу. Дикая свинья погибла, ущерб охотничьему фонду составил 30 тысяч рублей.

За последние несколько дней это уже третий случай столкновения автомобилей с копытными. Так, 28 августа в Мокшанском районе, в двух километрах от села Долгоруково, водитель автомобиля Opel насмерть сбил самца косули.

30 августа, в Городищенском районе УАЗ-29891, известный в народе как «буханка» или «санитарка», врезался в лося. 60-летний водитель и его 58-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали. А сохатый ушел с места происшествия.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, особенно в утренние и вечерние часы, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.