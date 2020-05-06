Происшествия

В Пензе при установке забора нашли гранату

Печать

Решение жителя Терновки установить забор привело к неожиданным последствиям. Копая землю, он обнаружил гранату.

О находке пензенец сообщил в правоохранительные органы. На место оперативно прибыла инженерная группа ОМОН.

«Специалисты обследовали найденный предмет, переместили боеприпас на безопасное удаление и провели мероприятия по его обезвреживанию», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда в регионе находят гранаты и похожие на них предметы.

Так, в апреле 2019 года при проведении санитарной пятницы на улице Ульяновской в Пензе рабочие увидели на бордюре пластиковый корпус от гранаты для страйкбола.

В августе из торгового центра «Империя» на площади Ленина пришлось эвакуировать посетителей: там был обнаружен пустой корпус учебной гранаты.

В ноябре в селе Софьино Сердобского района мужчина нашел в своем дворе гранату времен Великой Отечественной войны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

решил легализовать гранату,типа нашол)

Гость||

Кошмар как она туда попала?Со времен ВОВ!

Гость||

Зелёная - значит боевая. Лежала не долго (мало следов коррозии). Кто то потерял или выкинул.

Гость||

эхо войны

Гость||

Война никогда не кончается. РГД-5 в 1954 году появились.

Гость||

Что вы ее испугались? Она же ручная!

Гость||

]Что вы ее испугались? Она же ручная!

ЗАЧЁТ!!!!!!+100

Гость||

13:26|

Что вы ее испугались? Она же ручная!

--

Баян! Инин.

Гость||

Эхо чеченской компании.....

Гость||

хорошая штука

Гость||

В Пензе каждый год перед 9 мая стало ТРАДИЦИЕЙ обезвреживать найденные кем то и заранее подложенные кем то боеприпасы. МОЛОДЦЫ - так держать!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте