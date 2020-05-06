В Пензе при установке забора нашли гранату

06.05.2020 | 10:31

Решение жителя Терновки установить забор привело к неожиданным последствиям. Копая землю, он обнаружил гранату.

О находке пензенец сообщил в правоохранительные органы. На место оперативно прибыла инженерная группа ОМОН.

«Специалисты обследовали найденный предмет, переместили боеприпас на безопасное удаление и провели мероприятия по его обезвреживанию», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда в регионе находят гранаты и похожие на них предметы.

Так, в апреле 2019 года при проведении санитарной пятницы на улице Ульяновской в Пензе рабочие увидели на бордюре пластиковый корпус от гранаты для страйкбола.

В августе из торгового центра «Империя» на площади Ленина пришлось эвакуировать посетителей: там был обнаружен пустой корпус учебной гранаты.

В ноябре в селе Софьино Сердобского района мужчина нашел в своем дворе гранату времен Великой Отечественной войны.