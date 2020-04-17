В Пензе со страховой компании взыскали ущерб животному миру

17.04.2020 | 14:29

В Пензе транспортный прокурор потребовал возместить ущерб за сбитого пассажирским поездом лося. Инцидент произошел 16 ноября 2018 года.

Животное оказалось на путях между станциями «Башмаково» и «Соседка». Машинист не стал применять экстренное торможение и сбил его. Сохатый погиб на месте.

Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 80 000 рублей.

На суде представитель организации, застраховавшей гражданскую ответственность ОАО «РЖД», не согласилась с исковыми требованиями и попросила отказать в их удовлетворении.

Однако служители Фемиды, внимательно ознакомившись с материалами дела и выслушав свидетелей, признали правильной оценку вреда, нанесенного животному миру, и взыскали со страховой организации 80 000 рублей в бюджет Пензенской области, а также государственную пошлину в доход бюджета Пензы в размере 2 600 рублей.

«Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.