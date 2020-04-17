Общество

В Пензе со страховой компании взыскали ущерб животному миру

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В Пензе транспортный прокурор потребовал возместить ущерб за сбитого пассажирским поездом лося. Инцидент произошел 16 ноября 2018 года.

Животное оказалось на путях между станциями «Башмаково» и «Соседка». Машинист не стал применять экстренное торможение и сбил его. Сохатый погиб на месте.

Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 80 000 рублей.

На суде представитель организации, застраховавшей гражданскую ответственность ОАО «РЖД», не согласилась с исковыми требованиями и попросила отказать в их удовлетворении.

Однако служители Фемиды, внимательно ознакомившись с материалами дела и выслушав свидетелей, признали правильной оценку вреда, нанесенного животному миру, и взыскали со страховой организации 80 000 рублей в бюджет Пензенской области, а также государственную пошлину в доход бюджета Пензы в размере 2 600 рублей.

«Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Объезжать нужно было лося?

Дурдом!

Гость||

Гость писал(a):

Объезжать нужно было лося?

Дурдом!

Зачем объезжать то? Вы дурачок?

Гость||

Это общероссийский дурдом. Минлесхоз должен контролировать и организовывать безопастную миграцию животных. Есть у них на это средства или нет - это другой вопрос.

Гость||

По мнению прокура машинист должен был применить экстренное торможение чтобы кто нибудь из пассажиров травмы?

Имя: Гость
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