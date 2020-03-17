17.03.2020 | 08:15

В понедельник, 16 марта, на строительной площадке пензенского цирка рухнул кран. Видеозапись с моментом падения опубликовал в личном аккаунте в Instagram один из жителей города.

На кадрах запечатлено, как конструкция крана сначала накренилась, а потом повалилась на землю. На верхнем этаже строящегося здания цирка в это время стоял человек. Заметив происходящее, он неспешно подошел к краю и остановился, чтобы посмотреть на последствия обрушения.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Устали строить цирк и техника, и люди...» - поделился мнением автор видео.

Старое здание пензенского цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и московской организацией «Стройресурс», которая взялась довести объект до сдачи в эксплуатацию.

23 января 2020 года Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор компании-подрядчика рассказал, что здание цирка несколько лет стояло без консервации. Из-за этого все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей. На данный момент эта работа выполнена на 80%.

Сдача цирка под ключ планируется в сентябре 2021 года.

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