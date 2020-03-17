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Происшествия | На строительной площадке цирка в Пензе рухнул кран

17.03.2020|08:15
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В понедельник, 16 марта, на строительной площадке пензенского цирка рухнул кран. Видеозапись с моментом падения опубликовал в личном аккаунте в Instagram один из жителей города.

На кадрах запечатлено, как конструкция крана сначала накренилась, а потом повалилась на землю. На верхнем этаже строящегося здания цирка в это время стоял человек. Заметив происходящее, он неспешно подошел к краю и остановился, чтобы посмотреть на последствия обрушения.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«Устали строить цирк и техника, и люди...» - поделился мнением автор видео.

Старое здание пензенского цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и московской организацией «Стройресурс», которая взялась довести объект до сдачи в эксплуатацию.

23 января 2020 года Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор компании-подрядчика рассказал, что здание цирка несколько лет стояло без консервации. Из-за этого все несущие конструкции пришлось усилить ради безопасности людей. На данный момент эта работа выполнена на 80%.

Сдача цирка под ключ планируется в сентябре 2021 года.

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Источник — Видео instagram.com/avmnekin
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Гость|17.03.2020 08:22|

Хорощо не на цирк упал,мог бы разрушить до основания,здание то уже старенькое. Потом жди ещё 20 лет.

Гость|17.03.2020 08:30|

Губернатор когда с этим будет покончено ? Цирк нам ни какой не нужен . Снесите там всё и разбейте сквер . Сколько вам на это надо времени ?

Гость|17.03.2020 08:32|

Цирк да и только. Построили бы ТЦ САН-МАЙ какой-нибудь и не мучались.

Гость|17.03.2020 08:33|

Зачем нам цирк? И так вся страна-большой ЦИРК.

Гость|17.03.2020 08:46|

Даааа,местечко какоето проклятое...

Гость|17.03.2020 08:50|

Гость писал(a):

Снесите там всё и разбейте сквер
какой сквер?!?!

Там нужен ХРАМ!!

Миллиардов за 5, чуть поменьше, чем на Советской площади.

Ну а что, для попов не найдем в бюджете миллиардов чтоли?!

Гость|17.03.2020 08:52|

Для Пензы это нормально. Худший город России!

Гость|17.03.2020 08:52|

Безголовый кранщик.Выпускник ЕГЭ.

Гость|17.03.2020 08:52|

Карма. Не удастся построить цирк. Там еще Интурист поблизости такой же. Армянам доствлся.

Гость|17.03.2020 08:53|

Гость писал(a):

Для Пензы это нормально. Худший город России!
Купила сыну-школьнику глобус. Такой большой - см 50 в диаметре. Потом только увидела, что на нём нет города, в котором мы живём - Пензы. Говорю, проблема: здесь Пензы нет. Он: а давайте сделаем на ее месте дырку. Люди спросят: а что это за дыра? А мы им: та это ж Пенза!!!

Гость|17.03.2020 08:58|

Гость писал(a):

Даааа,местечко какоето проклятое...
Место хорошее,может местную власть прокляли?

Гость|17.03.2020 08:59|

И вообще: ДАЁШЬ РЕФЕРЕНДУМ!!!!!! Нужен или нет пензенцам цирк????!!!!! Мне лично--нет!!!

Гость|17.03.2020 09:02|

Гость писал(a):

Хорощо не на цирк упал,мог бы разрушить до основания,здание то уже старенькое. Потом жди ещё 20 лет.
лучше бы упал, т.к неизвестно что с этим стареньким зданием дальше будет..снести ео нужно от греха подальше

Гость|17.03.2020 09:02|

Гость писал(a):

Для Пензы это нормально. Худший город России!
Это почему худший? По онкологии на 2 месте,а если по "коронованному" 1 займём,то заживём приперваючи.

Не ссыте,всё нормалёк...

Гость|17.03.2020 09:03|

Гость писал(a):

И вообще: ДАЁШЬ РЕФЕРЕНДУМ!!!!!! Нужен или нет пензенцам цирк????!!!!! Мне лично--нет!!!
Пенза это и есть цирк !

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Имя: Гость
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