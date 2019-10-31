31.10.2019 | 14:23

В среду, 30 октября, на трассе в Кузнецком районе случилось ДТП, имевшее трагические последствия.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в 13:20 на 31-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Аналогичные ДТП со смертельным исходом на трассах в Пензенской области нередки. Так, 27 октября в Иссинском районе при подобных обстоятельствах погиб 56-летний водитель Mitsubishi, 7 октября в Городищенском районе – 27-летний мужчина, управлявший Ford Focus, 6 октября в Бессоновском – 44-летний, находившийся за рулем «Лады-Гранты».