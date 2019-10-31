Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 окт 2019|15:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.69  |  $  65.00

Происшествия | На трассе в Кузнецком районе опрокинулся ВАЗ, водитель погиб

31.10.2019|14:23
Печать

В среду, 30 октября, на трассе в Кузнецком районе случилось ДТП, имевшее трагические последствия.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в 13:20 на 31-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 съехал в кювет и опрокинулся.

Мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Аналогичные ДТП со смертельным исходом на трассах в Пензенской области нередки. Так, 27 октября в Иссинском районе при подобных обстоятельствах погиб 56-летний водитель Mitsubishi, 7 октября в Городищенском районе – 27-летний мужчина, управлявший Ford Focus, 6 октября в Бессоновском – 44-летний, находившийся за рулем «Лады-Гранты».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 