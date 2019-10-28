28.10.2019 | 17:13

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Иссинском районе, на трассе из Нижнего Новгорода в Саратов, случилось смертельное ДТП.

Авария произошла в 00:50 на 352-м километре дороги. 56-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

16 октября на трассе в Лунинском районе произошло аналогичное ДТП. 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем Audi А6, врезался в отбойник, вылетел в кювет и перевернулся. Травмы получили сам автомобилист и его 27-летний пассажир.

7 октября в Городищенском районе подобная авария закончилась смертью 27-летнего водителя. Его Ford Focus выехал в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в препятствие.