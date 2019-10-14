Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 окт 2019|15:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  71.12  |  $  64.48

Происшествия | На улице Калинина жертвой серьезного ДТП стал 67-летний пенсионер

14.10.2019|14:43
Печать

В понедельник, 14 октября, на улице Калинина в Пензе, у торгового центра «Фортуна», случилось серьезное ДТП с участием иномарки.

В социальных сетях появилось фото последствий аварии, запечатлевшее автомобиль Audi, у которого разбита передняя часть. Также очевидцы сообщили, что легковушка сбила пешехода, мужчина сильно пострадал.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали произошедшее.

По предварительным данным, в 11:50 напротив дома № 95 24-летний водитель иномарки потерял управление, въехал в ограждение, разделяющее проезжую часть и тротуар, сбил 67-летнего пешехода и задел здание.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|14.10.2019 14:58|

права, номер купил, а ездить не купил

Гость|14.10.2019 15:01|

penzainform.ru писал(a):

24-летний водитель иномарки потерял управление, въехал в ограждение, разделяющее проезжую часть и тротуар, сбил
Ну что тут скажешь. Докатался.

Гость|14.10.2019 15:04|

Разогнался с горо444ки 444откий буртас за рулём, 444о тут скажешь...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!