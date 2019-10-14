14.10.2019 | 14:43

В понедельник, 14 октября, на улице Калинина в Пензе, у торгового центра «Фортуна», случилось серьезное ДТП с участием иномарки.

В социальных сетях появилось фото последствий аварии, запечатлевшее автомобиль Audi, у которого разбита передняя часть. Также очевидцы сообщили, что легковушка сбила пешехода, мужчина сильно пострадал.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали произошедшее.

По предварительным данным, в 11:50 напротив дома № 95 24-летний водитель иномарки потерял управление, въехал в ограждение, разделяющее проезжую часть и тротуар, сбил 67-летнего пешехода и задел здание.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.