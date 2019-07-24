24.07.2019 | 11:00

Утром в среду, 24 июля, коммунальные службы убрали тополь, рухнувший на детскую площадку между домами № 14 и 16 на улице Мира.

По словам местной жительницы Анны, это произошло вечером в воскресенье, 21 июля. «Упало дерево, и до этого никому нет дела», - написала женщина, возмущенная халатным отношением управляющей организации.

На присланной пензячкой фотографии видно, что ветви переломившегося тополя прикрыли собой некоторые игровые элементы, так что дети вряд ли имели возможность использовать их по назначению.

Более того, надломившийся ствол грозил в любой момент обрушиться вниз окончательно, так что пребывание на площадке могло обернуться трагедией.

«Ветви убрали только спустя два дня!» - посетовала горожанка.

Обсуждая произошедшее в соцсети, пензенцы разделились на две группы. Одни сочли, что местные жители могли взять ситуацию в свои руки: «Самим спилить не судьба, чем ждать, когда ребенку на голову упадет?»

Другие заявили, что никто не обязан выполнять чужую работу: «Ненавижу таких умников. То дерево спили, то мусор сам убери, с какого ... я что-то должен делать, если есть специально обученные люди, которые получают за это деньги? С меня достаточно того, что я не мусорю и исправно плачу налоги».

«Ну, начнем с того, что там высота 5-6 метров. Вы как предлагаете долезть до места слома? Потому что под корень его никто не позволит рубить. Штраф впаяют нехилый», - подвел общий итог один из комментаторов.