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История

История Пензы: Жителям Заводского района приходилось ужиматься

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Архитектурное наследие эпохи индустриализации - бараки. Такими домами раньше была застроена большая часть Заводского района. Эти общежития отражают дух эпохи коммунальных квартир.

Дома возводили для рабочих завода им. Фрунзе в конце 30-х годов прошлого века. В те времена было трудно получить собственную жилплощадь, поэтому люди были рады любой, даже тесной, комнатушке.

Чтобы обеспечить всех работников квартирами, был объявлен процесс самоуплотнения, т. е. жители должны были максимально ужаться и предоставить другой семье свободную площадь.

«На Комсомольской улице стоит дом, на 54 кв. метра набито 130 человек, - писали в местной прессе. - На лестничных площадках - полный бардак: выбиты стекла, повсюду валяется мусор».

При этом подселение чужого человека в квартиру часто провоцировало конфликты на бытовой почве, особенно если незнакомец впоследствии заводил семью. В результате жилплощадь приходилось огораживать хлипкой фанерной стеной. Руководство горкома пыталось компенсировать жесткую скученность субсидиями и льготами.

Тем, кого постиг процесс самоуплотнения, предоставлялась 10-процентная скидка на оплату коммунальных услуг. В части домов, в отличие от бараков временного типа, имелись даже уборные.

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