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История

История Пензы: Водонапорная башня стала достопримечательностью

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Водонапорная башня на улице ИТР была построена, по разным источникам, в 1915 или 1916 году и до сих пор считается одним из самых высоких объектов в городе. От ее основания до верхнего шпиля - 42,5 метра.

Водонапорную башню возвели для трубочного завода, который позже стал именоваться ЗиФ. В годы Первой мировой войны на предприятии производили детали для гранат. Крупному заводу требовалось огромное количество воды, но ближайший распределитель находился только на Пензе-I.

Военному ведомству Российской империи, которое курировало строительство фабрики, было приказано в кратчайшие сроки решить эту проблему. Для этих целей был нанят московский архитектор Павел Пастернак. Нужно отдать должное приезжему зодчему: он не только решил задачу обеспечить завод водой, но и сумел элегантно вписать объект в архитектурный облик города.

По проекту Пастернака возвели сооружение в стиле неоклассицизма из дорогого красного кирпича. Верх башни венчал громадный футуристичный стеклянный резервуар объемом 180 кубометров. Со временем сооружение стало обеспечивать водой не только предприятие, но и жилые дома.

Башня уже давно не функционирует. Сегодня она стала индустриальной достопримечательностью города. Интересный факт: по данным на 1916 год, в среднем на каждого пензенца приходилось всего 14 литров воды в сутки.

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