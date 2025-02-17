История Пензы: Раскрыт смысл названия улицы Экспериментальной

17.02.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Есть в районе Терновки улочка с необычным названием Экспериментальная. Правда, никаких экспериментов тут никогда не проводилось. Ее наименование связано с совершенно другим событием.

Еще задолго до начала Великой Отечественной войны в соответствии с планом индустриализации Пензу собирались превратить в крупный промышленный центр. Тогда уже вовсю выпускали продукцию ЗИФ, «Пензмаш», «Маяк революции» и другие предприятия.

На очереди значился новый спецпроект - научно-исследовательский экспериментальный институт прядильного машиностроения. Но грянула война, и к подзабытому плану вернулись лишь в 70-х годах прошлого века. НИИ заработал в полную силу и вскоре выпустил первые экспериментальные роботизированные машины для ткацкого производства.

Всех сотрудников предприятия ставили в очередь на жилье, в первую очередь молодые семьи с детьми. Но в центре и поблизости квартир практически не было. Тогда для них построили отдельный квартал в только что присоединенной к городу Терновке.

Над наименованием улицы недолго думали и, слегка подсократив, назвали ее в честь в научно-исследовательского института Экспериментальной. Тогда округа находилась фактически на самой окраине Пензы.

Сегодня от былого великолепия ни осталось и следа. Улица медленно приходила в упадок, и ныне это обыкновенный спальный квартал.